Комик Гудков раскрыл подробности об отменах своего шоу в российских кинотеатрах

Комик Александр Гудков: отмена шоу связана с распространением угроз

Шоумен Александр Гудков сказал, что отмена его шоу «Подземелья Чикен Карри» в российских кинотеатрах происходит из-за распространяемых в Telegram-каналах обращений и угроз в его адрес, а также из-за ложных обвинений, связанных с якобы экстремистскими призывами. Подробности комик раскрыл на YouTube.

Угрозы поступали кинотеатрам в течение трех-четырех дней. Решение отменить шоу было принято ради благополучия зрителей.

Гудков подчеркнул, что основной причиной отмены показа он считает свое участие в шоу. Он назвал клеветой публикуемые в Telegram-каналах обвинения в экстремистских призывах, а также утверждения о его финансировании Вооруженных сил Украины.

Ранее об отмене шоу в Череповце сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.