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06:47, 4 июля 2024Интернет и СМИ

В российских городах начали отменять шоу студии Александра Гудкова

Кинопоказы шоу студии Гудкова «Чикен Карри» отменили в нескольких городах
Александр Гудков

Александр Гудков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кинопоказы шоу студии Александра Гудкова «Чикен Карри» отменили в нескольких городах. О том, что в городах России начали отменять шоу «Подземелья Чикен Карри», сообщается в Telegram-канале студии.

Об отмене шоу в Череповце сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. «Я услышал обращение, решил. Благодарю коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание. Кинопоказа этого не будет», — написал он в Telegram-канале.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что показ в Тольятти отменили «в связи с массовым общественным возмущением».

В начале года сообщалось, что Гудков вернулся в Россию. Предположительно, он уехал в конце 2022 года, сперва — в Турцию, а позднее — в Узбекистан.

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      Марина Совина
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