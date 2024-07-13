Информацию об обнаружении тел пилотов упавшего в Подмосковье самолета опровергли

Тела трех членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены

Тела трех членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) пока не найдены. В настоящее время ведется поиск фрагментов тел погибших пилотов. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«Тела не найдены, логично предположить, что могло разорвать на мелкие фрагменты при взрыве самолета», — отметил собеседник агентства. Он также добавил, что следственно-оперативной группой продолжается поиск фрагментов тел на месте крушения SSJ-100.

Таким образом источник агентства опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что останки пилотов найдены и их уже опознают с помощью генетической экспертизы.

Пассажирский лайнер SSJ-100 авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение в районе Коломны днем в пятницу, 12 июля. На борту находились три члена экипажа, выжить им не удалось. Момент катастрофы попал на видео.