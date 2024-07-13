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12:12, 13 июля 2024Путешествия

Найдены тела пилотов упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet 100

Тела пилотов упавшего Superjet 100 нашли, их опознают с помощью экспертизы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правоохранители нашли тела членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, упавшего накануне в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что останки пилотов опознают с помощью генетической экспертизы. Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России продолжают работу на месте происшествия.

Пассажирский лайнер SSJ 100 авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение в районе Коломны днем 12 июля. На борту было три человека, всем им не удалось выжить. Момент катастрофы попал на видео.

Ранее в районе падения самолета нашли черные ящики. Информацию с бортовых самописцев возможно снять.

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      Мария Борисова
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