Найдены тела пилотов упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet 100

Правоохранители нашли тела членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, упавшего накануне в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что останки пилотов опознают с помощью генетической экспертизы. Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России продолжают работу на месте происшествия.
Пассажирский лайнер SSJ 100 авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение в районе Коломны днем 12 июля. На борту было три человека, всем им не удалось выжить. Момент катастрофы попал на видео.
Ранее в районе падения самолета нашли черные ящики. Информацию с бортовых самописцев возможно снять.