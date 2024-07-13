Следствие по делу бывшего замминистра обороны Иванова продлили

ТАСС: следствие по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили до 23 сентября

Суд продлил следственные действия по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты ознакомились с постановлением Басманного суда Москвы о продлении Иванову ареста и срока следствия по уголовному делу до 23 сентября. «Срок предварительного следствия продлен 6 июня 2024 года руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на три месяца, то есть до 23 сентября 2024 года», — говорится в документе.

За это время следователи должны завершить осмотры изъятых у Иванова документов, изучить записи телефонных переговоров, ознакомиться с содержанием экспертиз, а также провести дополнительные допросы обвиняемых и свидетелей.

Также до 23 сентября был продлен срок содержания под стражей по тому же уголовному делу бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 по 2024 год. Его задержали 23 апреля на рабочем месте и доставили в суд.

12 июля заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин рассказал о масштабах воровства в Минобороны России. По его оценке, при бывшем главе ведомства Сергее Шойгу было своровано 11 триллионов рублей.