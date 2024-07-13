Израиль прокомментировал информацию о гибели лидера военного крыла ХАМАС

Нетаньяху: у Израиля пока нет подтверждения гибели лидера военного крыла ХАМАС

Израиль на данный момент не располагает подтверждением гибели лидера военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС.

По его словам, армия страны Служба общей безопасности нанесли удар в секторе Газа с целью ликвидации Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Рафии Саламы. «Нет еще точной уверенности в том, что они уничтожены, но я хочу гарантировать вам, что так или иначе мы доберемся до всего руководства ХАМАС», — сказал он.

Ранее в ХАМАС заявили, что утверждения Израиля о покушении на лидера боевого крыла группировки Мухаммеда ад-Дейфа являются ложными. В ХАМАС подчеркнули, что подобными заявлениями власти Израиля пытаются скрыть масштабы «ужасающей резни».