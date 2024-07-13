В ХАМАС опровергли покушение на лидера боевого крыла движения

В ХАМАС опровергли удар по лидеру движения в Хан-Юнисе

В ХАМАС заявили, что утверждения Израиля о покушении на лидера боевого крыла группировки Мухаммеда ад-Дейф являются ложными. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Члены движения ХАМАС опровергли информацию, что целью удара по городу Хан-Юнис в секторе Газа были лидеры движения. В ХАМАС подчеркнули, что подобными заявлениями власти Израиля пытаются скрыть масштабы «ужасающей резни».

Атаку на Хан-Юнис группировка назвала пренебрежением международного права. Они возложили вину за трагические последствия израильского удара на администрацию Байдена. По мнению ХАМАС, США позволяет Израилю наносить ущерб гражданским лицам.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали место, где, на основе разведданных, находились высокопоставленные члены ХАМАС, что привело к потерям среди гражданского населения. После Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что целью удара по Хан-Юнису были Мухаммед ад-Дейф и командующий бригадой группировки в городе Рафаа Саламех.