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15:16, 13 июля 2024Мир

В ХАМАС опровергли покушение на лидера боевого крыла движения

В ХАМАС опровергли удар по лидеру движения в Хан-Юнисе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ХАМАС заявили, что утверждения Израиля о покушении на лидера боевого крыла группировки Мухаммеда ад-Дейф являются ложными. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Члены движения ХАМАС опровергли информацию, что целью удара по городу Хан-Юнис в секторе Газа были лидеры движения. В ХАМАС подчеркнули, что подобными заявлениями власти Израиля пытаются скрыть масштабы «ужасающей резни».

Атаку на Хан-Юнис группировка назвала пренебрежением международного права. Они возложили вину за трагические последствия израильского удара на администрацию Байдена. По мнению ХАМАС, США позволяет Израилю наносить ущерб гражданским лицам.

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Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали место, где, на основе разведданных, находились высокопоставленные члены ХАМАС, что привело к потерям среди гражданского населения. После Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что целью удара по Хан-Юнису были Мухаммед ад-Дейф и командующий бригадой группировки в городе Рафаа Саламех.

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      Юлия Юткина
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