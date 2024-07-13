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14:15, 13 июля 2024Мир

Стало известно об ударе Израиля по месту нахождения главы военного крыла ХАМАС

РИА Новости: Израиль ударил по месту нахождения главы военного крыла ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли точный удар по месту, где, на основе разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, в том числе командующий боевым крылом организации Мухаммад Дейф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя израильской армии.

«ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по месту, в котором находился Мухаммад Дейф и Рафиа Саламэ после получения проверенных разведданных», — заявил собеседник агентства.

Представитель ЦАХАЛ не подтвердил уничтожение Дейфа. В армии призвали дождаться официального подтверждения.

Позднее в ЦАХАЛ подтвердили, что целью удара по городу Хан-Юнис в секторе Газа было покушение на лидера боевого крыла группировки ХАМАС. Как отмечалось, они находились в невысоком здании между районом Аль-Маваси и Хан-Юнисом среди гражданского населения.

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      Кристина Есикова
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