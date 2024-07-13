В Израиле подтвердили покушение на лидера боевого крыла ХАМАС

The Times of Israel: ЦАХАЛ подтвердила атаку на лидера боевого крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что целью удара по городу Хан-Юнис в секторе Газа было покушение на лидера боевого крыла группировки ХАМАС Мухаммеда ад-Дейф. Как сообщает The Times of Israel, второй целью удара был командующий бригадой ХАМАС в Хан-Юнисе Рафаа Саламех.

«Эти двое находились в невысоком здании между районом Аль-Маваси и Хан-Юнисом среди гражданского населения, но не в палаточном лагере для перемещенных палестинцев. Здание находилось на огороженной территории ХАМАС», — отмечают журналисты.

По данным ЦАХАЛ, еще несколько десятков боевиков ХАМАС находились в непосредственной близости от атакованного объекта. Среди них, как утверждают источники издания в Армии обороны Израиля, были и охранники.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по месту, где, на основе проверенных данных, находился глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф. Точных сведений о его судьбе не поступало, однако количество погибших может исчисляться десятками.