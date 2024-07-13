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17:56, 13 июля 2024Мир

Китай обвинил Байдена в грубом вмешательстве в дела страны

МИД КНР назвал законопроект Байдена грубым вмешательством в дела страны
СюжетПротесты в США

Фото: Globallookpress.com

Законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора», подписанный президентом США Джо Байденом, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом заявили в МИД КНР, пишет РИА Новости.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что документ нарушает основные нормы международных отношений. Кроме того, законопроект назвали «грубым вмешательством во внутренние дела Китая». Подчеркивается, что он наносит ущерб интересам КНР и дает ошибочный сигнал силам, которые выступают за «независимость Тибета».

Китайская сторона выразила решительный протест и сделала США строгое представление. В МИД добавили, что Тибет является частью Китая.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов симметрично ответить на ограничения, вводимые американской администрацией. Он осудил визовые ограничения в отношении нескольких чиновников КНР.

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      Кристина Есикова
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