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02:26, 13 июля 2024Мир

Китай предупредил о симметричном ответе на ограничения США

Посольство КНР в США: Китай готов дать симметричный ответ на визовые ограничения

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Китай готов симметрично ответить на ограничения, вводимые американской администрацией. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Он осудил визовые ограничения в отношении нескольких чиновников КНР. Дипломат отметил, что данные ограничительные меры являются грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений.

Лю Пэнъюй предупредил, что если Вашингтон не изменит свой курс, то Пекин не побоится сделать то же самое. Он призвал Соединенные Штаты прекратить дискредитацию и снять «незаконные односторонние санкции». «Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — заявил он.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Китая на фоне обострения ситуации на Украине.

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      Марина Совина
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