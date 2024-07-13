Кремль заявил о не лучшем времени для «трещащей по швам» Европы

Песков: Европа трещит по швам, для нее сейчас не лучшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас Европа переживает не лучшее время. Видео с мнением официального представителя Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно», — сказал Песков, комментируя размещение в Европе американских ракет, а также то, что прошлое противостояние закончилось распадом СССР.

Также представитель Кремля оценил возможности Москвы ответить на размещение американских дальнобойных ракет в Европе. Он отметил, что Вашингтон традиционно направляет ракеты разной дальности на Москву. «Наша страна, соответственно, определяла в качестве цели для наших ракет европейские точки», — добавил он, подчеркнув, что потенциальными жертвами в таком случае будут европейские столицы.