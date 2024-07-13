Критикующего Украину депутата немецкого парламента не пустили в страну

Офис депутата Пелльманна: отказ во въезде повлияет на отношения между странами

В офисе депутата немецкого Бундестага Зерена Пелльманна считают, что отказ во въезде, выданный парламентарию Украиной, повлияет на отношения между двумя государствами. Как уточняет РИА Новости критикующего поставки вооружения Киеву Пелльманна не пустили в страну в том числе из-за того, что политик внесен на сайт «Миротворец» в статусе политического противника.

«По имеющейся у нас информации, это первый случай, когда члену бундестага было отказано во въезде на Украину, и этот случай, естественно, влияет на государственные отношения. Это, конечно, несовместимо с конституцией и постулируемыми ценностями ЕС, особенно если учесть, что ЕС начал переговоры о вступлении Украины», — заявили представители Пелльманна.

Украинский МИД направил законотворцу пояснение, где особое внимание уделяется тому, что парламентарий оправдывал действия России на Украине и отрицал право Киев на вооруженную оборону. В этом же документе Пелльманна уведомили о запрете на посещение страны в следующие три года.

Пелльманн пытался добраться до Киева поездом из польского Пшемысля. Однако незадолго до остановки во Львове его ссадили с поезда, после чего отвезли обратно в Польшу.

Ранее в базу украинского «Миротворца» за визит в Москву внесли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политика обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и назвали «антиукраинским пропагандистом».