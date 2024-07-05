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22:08, 5 июля 2024Мир

Орбана внесли в базу украинского «Миротворца»

Премьера Венгрии Орбана внесли в базу украинского «Миротворца» за визит в Москву
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министра Виктора Орбана внесли в базу украинского «Миротворца» за визит в Москву. Политика обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и называют «антиукраинским пропагандистом», пишет RT.

«Распространение нарративов кремлевской пропаганды. Манипулирование общественно значимой информацией. Шантажист», — дополнительно говорится в его карточке.

Виктор Орбан прилетел в российскую столицу в пятницу, 5 июля, для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его поездка в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии». Напомним, 2 июля Орбан приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызывает беспокойство.

В свою очередь, Орбан заявил, что хотел узнать мнение Путина по трем важным вопросам. Он также поблагодарил президента России за открытую и честную беседу.

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      Марина Совина
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