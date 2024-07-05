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21:21, 5 июля 2024Мир

В Белом доме оценили поездку Орбана в Москву

Белый дом: визит Орбана в Москву противоречит усилиям по миру на Украине
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Johanna Geron / Reuters

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызывает беспокойство, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит РИА Новости.

«Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине», — сказала она.

Орбан прилетел в российскую столицу 5 июля для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его поездка в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии». 2 июля Орбан приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин после переговоров заявил, что с премьер-министром Венгрии состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений России и Венгрии лежат здоровый прагматизм и взаимная выгода.

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      Сергей Грехов
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