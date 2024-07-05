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18:09, 5 июля 2024Мир

Орбан рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным

Орбан заявил, что хотел узнать и узнал мнение Путина по трем важным вопросам

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел узнать мнение президента России Владимира Путина по трем важным вопросам. Его слова передает РИА Новости.

«Я хотел услышать — и услышал — мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, — это видение Европы после войны», — отметил Орбан.

Он также поблагодарил президента России за открытую и честную беседу.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву с официальным визитом для переговоров с Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его поездка в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».

Путин после переговоров заявил, что с премьер-министром Венгрии состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений России и Венгрии лежат здоровый прагматизм и взаимная выгода.

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      Лина Пивоварова
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