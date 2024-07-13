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10:34, 13 июля 2024Мир

МИД Литвы разочаровался саммитом НАТО

Глава МИД Литвы не заметил стратегического прорыва на саммите НАТО

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о разочаровании в прошедшем саммите НАТО. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X.

«Чего не произошло, так это какого-либо крупного стратегического прорыва», — отметил политик. Ландсбергис добавил, что союзники продолжают отрицать глобальный статус противостояния России и Украины. Также он назвал «самой большой упущенной возможностью» решение не допускать более глубоких ударов по военным объектам в России.

При этом министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что в политическом плане ожидания от саммита были низкими. «Еще пару месяцев назад было понятно, как будет выглядеть декларация. Если целью было провести мероприятие гладко, то она достигнута», — заметил Ландсбергис.

Саммит НАТО состоялся в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее Северная Корея решительно осудила итоговую декларацию саммита НАТО и посчитала ее программой конфронтации. В МИД КНДР заявили, что стремление США расширять НАТО серьезно обостряет обстановку международной безопасности и провоцирует мировую гонку вооружений.

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      Андрей Ставицкий
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