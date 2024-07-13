Лукашенко: нельзя пропустить возможные угрозы на западном направлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от военных следить за западным направлением, чтобы не пропустить возможные угрозы. Его слова приводит РИА Новости.

«И время (…) подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада. (...) Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему», — сказал лидер республики.

По его словам, с западной стороны зафиксированы провокации. Лукашенко отметил, что Запад хочет втянуть Белоруссию в разборки. Он также призвал не допустить этого.

Ранее белорусский президент сообщил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Как утверждает Лукашенко, Киев отвел войска, переброшенные к приграничной с Белоруссией территории, после определенной работы. Кроме того, он подчеркнул, что с украинской стороной нет никаких осложнений.