Лукашенко сообщил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Президент Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Напряженность на границе Белоруссии с Украиной ликвидирована. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — сообщил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что с украинской стороной нет никаких осложнений. Лукашенко также выразил надежду, что их не будет в будущем.

13 июля белорусский лидер прибыл в граничащий с Украиной район республики. Он приехал к южной границе Белоруссии. На опубликованном видео также был запечатлен пограничный столб и флаги страны и Военно-воздушных сил.