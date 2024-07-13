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19:24, 13 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко сообщил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Президент Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Напряженность на границе Белоруссии с Украиной ликвидирована. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — сообщил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что с украинской стороной нет никаких осложнений. Лукашенко также выразил надежду, что их не будет в будущем.

13 июля белорусский лидер прибыл в граничащий с Украиной район республики. Он приехал к южной границе Белоруссии. На опубликованном видео также был запечатлен пограничный столб и флаги страны и Военно-воздушных сил.

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      Кристина Есикова
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