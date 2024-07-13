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16:25, 13 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко прибыл на границу с Украиной

Лукашенко прибыл в граничащий с Украиной район Белоруссии

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в граничащий с Украиной район республики. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко прибыл к южной границе страны. На прилагающемся к публикации видео при этом был запечатлен пограничный столб, а также флаги Белоруссии и Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики.

В начале июля президент Белоруссии оценил обороноспособность Союзного государства. По мнению Лукашенко, ее уровень как никогда высок. При этом он подчеркнул, что это показали и совместные маневры белорусских и российских Вооруженных сил.

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