Лукашенко оценил обороноспособность Союзного государства

Лукашенко: уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок

Уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко выступил с заявлением на параде в честь Дня независимости республики. По его словам, совместные маневры Вооруженных сил Белоруссии и России показали высокий уровень обороноспособности обеих стран.

«Наш парад — это знак силы союзнического стратегического партнерства Белоруссии и России», — подчеркнул белорусский лидер. Он также заявил о готовности защищать мир и территориальную целостность любыми средствами сдерживания.

Ранее Лукашенко рассказал о западных политиках с «геном ненависти». По его словам, в авангарде антибелорусской и антирусской кампаний в ряде западных стран стоят бездетные политики.