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21:24, 2 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о западных политиках с «геном ненависти»

Лукашенко: во главе антибелорусской кампании политики с геном ненависти
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В авангарде антибелорусской и антирусской кампаний в ряде заданных стран стоят бездетные политики, которым некому передать ген ненависти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, отказ от традиционных ценностей, мода на чайлдфри сделали свое дело. «Посмотрите, кто стоит в авангарде антибелорусской, антирусской кампаний. Бездетные политики. Их род заканчивается. Им даже ген ненависти некому передать. Занавес», — рассказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Минск всегда найдет общий язык с государствами на Западе, которые «живут ради будущего своих детей и внуков».

Ранее Лукашенко заявил, что страны Запада не собираются уходить с Украины, они добиваются эскалации конфликта.

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      Марина Совина
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