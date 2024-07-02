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19:43, 2 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко обвинил страны Запада в эскалации конфликта на Украине

Лукашенко: Запад не собирается уходить с Украины, ему нужна эскалация конфликта
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада не собираются уходить с Украины, они добиваются эскалации конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня огромные деньги вброшены в Украину. Я убежден, что американцы, прежде всего, и Запад не собираются уходить с Украины», — сообщил белорусский лидер.

По его словам, наемники с Запада не справляются с выполнением боевых задач и страны НАТО планируют направить на территорию Украины свои войска: «Натовцам нужен повод, ситуация на фронте у украинцев катастрофическая, очень серьезная».

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки. «Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», — заявил глава государства.

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      Валентин Карант
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