Лукашенко заявил о желании Запада втянуть Белоруссию в военные разборки

Лукашенко: странам Запада не терпится втянуть Минск в военные разборки

Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки, уверен президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, передает «БелТА».

«Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», — заявил глава государства.

Лукашенко считает, что России и Белоруссии из-за сложившейся в мире ситуации ни в коем случае нельзя «расслабляться».

Ранее президент Белоруссии заявил, что вскоре планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, у глав двух стран есть много вопросов, которые нужно «решать».