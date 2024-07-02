Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 2 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о желании Запада втянуть Белоруссию в военные разборки

Лукашенко: странам Запада не терпится втянуть Минск в военные разборки

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки, уверен президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, передает «БелТА».

«Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», — заявил глава государства.

Лукашенко считает, что России и Белоруссии из-за сложившейся в мире ситуации ни в коем случае нельзя «расслабляться».

Ранее президент Белоруссии заявил, что вскоре планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, у глав двух стран есть много вопросов, которые нужно «решать».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России уточнили возможный срок завершения СВО

      Судья отказался жать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки

      Орбан назвал цель своего визита в Киев

      В Госдуме обозначили одно условие для запрета никабов в России

      «ВКонтакте» запустила медиа со спортивными новостями

      Армия России за сутки уничтожила семь украинских истребителей

      Россияне ринулись брать ипотеку перед окончанием действия льготной программы

      Российские силы ПВО сбили шесть крылатых ракет и более 80 беспилотников ВСУ

      Главный производитель туалетной бумаги на Украине допустил закрытие из-за мобилизации

      Попавший в больницу Отар Кушанашвили вышел на связь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше