Лукашенко заявил о скорой встрече с Путиным

Лукашенко заявил о встрече с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным, пишет РИА Новости.

«Прошу вас, хотя мы и увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу [Путину], у нас есть много проблем, которые мы должны с ним обсудить. (...) Много общих вопросов, которые нам надо решать. Я думаю, вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси», — сказал он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что республику хотят «втянуть в какие-то разборки», чтобы «довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет».

Ранее на белорусско-украинской границе зафиксировали увеличение группировок украинской армии и концентрацию тяжелой техники западного происхождения. Вблизи с белорусской границей отмечено появление американских БМП Bradley, ракетных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, зенитных самоходных установок «Гепард», а также других средств поражения.

30 июня начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик сообщил, что украинские войска сосредоточили дальнобойные беспилотники на границе с республикой. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины концентрируют на границе беспилотные летательные аппараты, несмотря на проблемы с дронами и средствами противовоздушной обороны на других направлениях.