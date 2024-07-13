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21:20, 13 июля 2024Мир

Лукашенко заявил о необходимости «побыстрее договариваться» по Украине

Лукашенко заявил, что необходимо «побыстрее договариваться» по Украине
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости «побыстрее договариваться» по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

По его словам, Россия готова сесть за сто переговоров. «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться», — заявил он.

Лукашенко также добавил, что на Украине «нормальных людей достаточно, особенно среди военных».

13 июля белорусский лидер прибыл в граничащий с Украиной район республики. Он приехал к южной границе Белоруссии. На опубликованном видео также был запечатлен пограничный столб и флаги страны и Военно-воздушных сил.

Ранее Лукашенко заявил, что причиной конфликта на Украине является философия Запада, в рамках которой он смотрит на мир как на собственность.

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      Марина Совина
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