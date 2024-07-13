Медики рассказали об опасности приема некоторых лекарств в жару

AP: жара может повысить риск побочных эффектов от лекарств

Жаркая погода может повысить риск побочных эффектов лекарств и привести к неисправности ручек-шприцов. Об этом пишет The Associated Press.

Как рассказали изданию медики, некоторые таблетки для снижения кровяного давления работают, усиливая выведение жидкости из организма. Они могут привести к обезвоживанию. В жару особенно важно следить за объемом выпиваемой жидкости.

Кроме того, бета-блокаторы, применяемые при заболеваниях сердца, могут уменьшить приток крови к коже. Из-за этого человек может стать менее чувствительным к опасной для жизни жаре. Аспирин и антидепрессанты могут помешать телу нормально охлаждаться. Сочетание жаркой погоды и некоторых лекарств может привести к головокружению и обморокам, отметили специалисты.

Препараты от прыщей и антибиотики могут повысить чувствительность к солнцу. Неосторожность при приеме лекарств может привести к солнечному ожогу, указано в статье.

Также важно хранить лекарств в прохладном и сухом месте. Некоторые препараты требуют хранения в холодильнике или месте, куда не могут проникнуть солнечные лучи.

Ранее нарколог Татьяна Клименко рассказала, что в жару пить алкоголь чрезвычайно опасно. По ее словам, на жаре любой напиток с этиловым спиртом наносит здоровью человека двойной удар. Она пояснила, что из-за высокой температуры воздуха усиливается обезвоживание, сильнее нарушается солевой баланс.