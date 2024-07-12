Нарколог раскрыла действие алкоголя на человека в жару

Нарколог Клименко: в жару негативное действие алкоголя усиливается

В жару пить алкоголь чрезвычайно опасно, предупредила директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко. Негативное действие спиртного на организм она раскрыла в беседе с aif.ru.

Клименко подчеркнула, что на жаре любой напиток с этиловым спиртом наносит здоровью человека двойной удар. Она пояснила, что из-за высокой температуры воздуха усиливается обезвоживание, сильнее нарушается солевой баланс. Эти факторы, по словам нарколога, создают ощутимый риск теплового удара, а также повышают вероятность развития инфаркта или инсульта.

Врач призвала в сильный зной с осторожностью пить даже обычную воду. По ее словам, не стоит за раз выпивать много жидкости, так как это нагружает почки и сердце. Лучше пить часто и маленькими порциями, примерно по 100 миллилитров, посоветовала специалистка. Также она рекомендовала выбирать воду комнатной температуры, так как ледяные напитки хуже усваиваются и могут спровоцировать простудные заболевания и спазм сосудов.

Наконец, по мнению Клименко, в жару не стоит пить газировку, кофе и черный чай. Она пояснила, что все эти напитки имеют мочегонное свойство, поэтому они способны усилить обезвоживание.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева посоветовала есть бананы и рыбу и для хорошего настроения. Также доктор рекомендовала есть помидоры, гречку и пить чай: все эти продукты способны снимать напряжение и улучшать сон, так как содержат гамма-аминомасляную кислоту.