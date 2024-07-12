Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:26, 12 июля 2024Забота о себе

Нарколог раскрыла действие алкоголя на человека в жару

Нарколог Клименко: в жару негативное действие алкоголя усиливается

Фото: Taylor Grote / Unsplash

В жару пить алкоголь чрезвычайно опасно, предупредила директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко. Негативное действие спиртного на организм она раскрыла в беседе с aif.ru.

Клименко подчеркнула, что на жаре любой напиток с этиловым спиртом наносит здоровью человека двойной удар. Она пояснила, что из-за высокой температуры воздуха усиливается обезвоживание, сильнее нарушается солевой баланс. Эти факторы, по словам нарколога, создают ощутимый риск теплового удара, а также повышают вероятность развития инфаркта или инсульта.

Врач призвала в сильный зной с осторожностью пить даже обычную воду. По ее словам, не стоит за раз выпивать много жидкости, так как это нагружает почки и сердце. Лучше пить часто и маленькими порциями, примерно по 100 миллилитров, посоветовала специалистка. Также она рекомендовала выбирать воду комнатной температуры, так как ледяные напитки хуже усваиваются и могут спровоцировать простудные заболевания и спазм сосудов.

Наконец, по мнению Клименко, в жару не стоит пить газировку, кофе и черный чай. Она пояснила, что все эти напитки имеют мочегонное свойство, поэтому они способны усилить обезвоживание.

Материалы по теме:
Через сколько времени после употребления алкоголя можно сесть за руль? Как алкоголь влияет на организм водителя
Через сколько времени после употребления алкоголя можно сесть за руль?Как алкоголь влияет на организм водителя
18 августа 2023
Как избавиться от похмелья быстро и эффективно? Лучшие домашние средства для быстрого избавления от похмелья
Как избавиться от похмелья быстро и эффективно?Лучшие домашние средства для быстрого избавления от похмелья
31 декабря 2022

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева посоветовала есть бананы и рыбу и для хорошего настроения. Также доктор рекомендовала есть помидоры, гречку и пить чай: все эти продукты способны снимать напряжение и улучшать сон, так как содержат гамма-аминомасляную кислоту.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС

      Новый цифровой сервис поможет московским выпускникам выбрать вуз

      Диетолог указала на доступные способы снизить риск рака

      Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Когда она начнет действовать?

      Российская стримерша рассказала о многомиллионном заработке

      В Подмосковье сгорел полицейский УАЗ

      В Душанбе опровергли сообщения о создании военной базы Китая в Таджикистане

      Пентагон допустил разрешение Украине бить вглубь России

      Киев захотел продать «Украину»

      Российский военный получил пять лет колонии за самоволку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше