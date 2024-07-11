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17:22, 11 июля 2024Забота о себе

Врач посоветовала есть бананы и рыбу для хорошего настроения

Эндокринолог Лебедева посоветовала есть бананы и рыбу для хорошего настроения

Фото: Gustavo Sanchez / Unsplash

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что повысить настроение можно простым способом — с помощью правильной еды. Продукты для хорошего настроения доктор назвала в Telegram.

Врач объяснила, что улучшить эмоциональное состояние можно с помощью гороха, шпината, рыбы, яичного желтка, так как в них содержится ацетилхолин. Он успокаивает нервы и придает сил. Еще один гормон для радости — дофамин — можно получить из бананов, яблок, грецких орехов, авокадо, добавила Лебедева.

Также доктор посоветовала есть помидоры, гречку и пить чай: все эти продукты способны снимать напряжение и улучшать сон, так как содержат гамма-аминомасляную кислоты. Лебедева рекомендовала есть клубнику, киви, ананасы и шоколад, так как они богаты серотонином, повышающим настроение.

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      Вера Владзиевская
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