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13:25, 10 июля 2024Забота о себе

Названы самые полезные для щитовидной железы продукты

Эндокринолог Лебедева рассказала, что для здоровья щитовидки нужны йод и белок

Фото: Yuval Zukerman / Unsplash

Для здоровья щитовидной железы нужны йод, белок, цинк и другие микроэлементы, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Самые полезные для этого органа продукты врач назвала в своем Telegram-канале.

По словам доктора, поддержать здоровье щитовидной железы можно морепродуктами и йодированной солью, так как в них содержится большое количество йода. Также необходимо есть достаточное количество белка, чтобы организм получал тирозин — строительный материал клеток, добавила эндокринолог.

Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день

Диляра Лебедеваэндокринолог

Доктор также обратила внимание на то, что щитовидной железе требуются железо, цинк, селен, витамины D и A. Однако не всегда возможно получать их в необходимом количестве только из еды. Поэтому при дефиците нужно принимать их дополнительно, резюмировала эндокринолог.

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      Вера Владзиевская
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