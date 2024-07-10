Названы самые полезные для щитовидной железы продукты

Эндокринолог Лебедева рассказала, что для здоровья щитовидки нужны йод и белок

Для здоровья щитовидной железы нужны йод, белок, цинк и другие микроэлементы, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Самые полезные для этого органа продукты врач назвала в своем Telegram-канале.

По словам доктора, поддержать здоровье щитовидной железы можно морепродуктами и йодированной солью, так как в них содержится большое количество йода. Также необходимо есть достаточное количество белка, чтобы организм получал тирозин — строительный материал клеток, добавила эндокринолог.

Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день Диляра Лебедева эндокринолог

Доктор также обратила внимание на то, что щитовидной железе требуются железо, цинк, селен, витамины D и A. Однако не всегда возможно получать их в необходимом количестве только из еды. Поэтому при дефиците нужно принимать их дополнительно, резюмировала эндокринолог.

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