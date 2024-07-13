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23:26, 13 июля 2024Силовые структуры

Мигрантов в Петербурге доставили в полицию после конфликта со стрельбой

МВД: 3 мигрантов в Петербурге доставили в полицию после конфликта со стрельбой
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Трех мигрантов в Санкт-Петербурге доставили в полицию после конфликта со стрельбой, сообщили РБК в региональном главке МВД.

«На месте происшествия участники конфликта не обнаружены. Сообщений из больниц о пострадавших не поступало», — поведали в полиции. Задержаны мужчины 1990, 1995 и 2000 годов рождения, их проверяют на причастность к произошедшему.

Ранее 13 июля сообщалось о стрельбе на Комендантском проспекте в Петербурге. По словам местных жителей, двое мужчин обстреляли из автоматов и пистолетов своих оппонентов, после чего скрылись.

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      Марина Совина
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