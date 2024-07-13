Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 13 июля 2024Бывший СССР

На Украине снова сожгли машину военного ВСУ

«Страна.ua»: в Ивано-Франковской области Украины подожгли автомобиль военного

Фото: Alona_nik_ukrinformukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине снова сожгли машину, принадлежащую военному Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как передает Telegram-канал издания «Страна.ua», инцидент произошел в городе Калуш (Ивано-Франковская область).

«Происшествие случилось около 03:00 возле многоквартирного жилого дома. Там подожгли автомобиль Jeep. Пожар потушили через 10 минут, люди не пострадали, а автомобиль сгорел полностью», — цитирует издание своего источника в правоохранительных органах.

Сотрудник силовых структур также рассказал журналистам, что за последнюю неделю было задержано трое военных, которых подозревают в поджогах автомобилей ВСУ.

Ранее в Одессе неизвестными также были сожжены два автомобиля военнослужащих ВСУ. Инцидент произошел на улице Радостная на юге города, других подробностей не приводится.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине рассказали о попытках покушения на Путина

      Подросток устроил ДТП на Lada при попытке уйти от полицейских

      ВСУ обстреляли деревню в Брянской области

      Беспилотники ВСУ атаковали ДНР

      В ХАМАС опровергли покушение на лидера боевого крыла движения

      В украинском городе Днепре прогремел взрыв

      Глава ГУР оценил перспективы ВСУ до конца года

      Стало известно об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне

      Путин подписал закон о лишении депутатов мандата за несогласованный выезд из России

      Путин утвердил повышение военных пенсий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше