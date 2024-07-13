На Украине снова сожгли машину военного ВСУ

«Страна.ua»: в Ивано-Франковской области Украины подожгли автомобиль военного

На Украине снова сожгли машину, принадлежащую военному Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как передает Telegram-канал издания «Страна.ua», инцидент произошел в городе Калуш (Ивано-Франковская область).

«Происшествие случилось около 03:00 возле многоквартирного жилого дома. Там подожгли автомобиль Jeep. Пожар потушили через 10 минут, люди не пострадали, а автомобиль сгорел полностью», — цитирует издание своего источника в правоохранительных органах.

Сотрудник силовых структур также рассказал журналистам, что за последнюю неделю было задержано трое военных, которых подозревают в поджогах автомобилей ВСУ.

Ранее в Одессе неизвестными также были сожжены два автомобиля военнослужащих ВСУ. Инцидент произошел на улице Радостная на юге города, других подробностей не приводится.

