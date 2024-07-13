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09:33, 13 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

Лукашук: в Никополе Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура

Фото: Leo Correa / AP

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в украинском городе Никополь в результате ударов была поражена инфраструктура. Об этом в субботу, 13 июля, он написал в своем Telegram-канале.

При этом Лукашук не назвал объект и не уточнил масштабы поражения. «К счастью, обошлось без пострадавших. В других общинах области ночь прошла спокойно», — написал он.

Днем ранее глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин заявил, о повреждении объекта критической инфраструктуры и газопровод на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Херсонской области.

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      Варвара Кошечкина
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