На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

Лукашук: в Никополе Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в украинском городе Никополь в результате ударов была поражена инфраструктура. Об этом в субботу, 13 июля, он написал в своем Telegram-канале.

При этом Лукашук не назвал объект и не уточнил масштабы поражения. «К счастью, обошлось без пострадавших. В других общинах области ночь прошла спокойно», — написал он.

Днем ранее глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин заявил, о повреждении объекта критической инфраструктуры и газопровод на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Херсонской области.