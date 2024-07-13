Либанова: население Украины к 2033 году составит не более 35 миллионов человек

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова спрогнозировала снижение численности населения на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

По ее словам, население страны к 2033 году может составить не более 35 миллионов человек. «Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда», — заявила она.

Либанова добавила, что для поддержания населения страны на уровне в 30 миллионов человек Украине придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов, которых предполагается ввезти из менее развитых государств. Эксперт выразила надежду на привлечение в страну молодежи из Польши и стран Прибалтики, если власти Украины смогут создать для них привлекательные условия.

Ранее замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов заявил, что выход украинцев на новый «майдан» является вопросом ближайшего времени. Новый государственный переворот стал бы закономерным итогом действий киевских властей, считает Алаудинов.