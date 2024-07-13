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20:18, 13 июля 2024Россия

На всей территории российского региона второй раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: на территории Белгородской области вновь объявлена ракетная опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На всей территории Белгородской области второй раз за день, 13 июля, была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — обратился он к жителям.

Спустя шесть минут Гладков объявил об отмене ракетной опасности.

В этот день Минобороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно районе был замечен БПЛА и насколько далеко ему удалось проникнуть вглубь российского региона.

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      Екатерина Подвигина
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