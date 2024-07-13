Над Россией сбили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

«Около 18:40 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно районе был замечен БПЛА и насколько далеко ему удалось проникнуть вглубь российского региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в регионе. По его словам, один человек получил ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль.