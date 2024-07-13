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18:52, 13 июля 2024Россия

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Один человек получил ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района. Он уточнил, что мужчину доставили в белгородскую больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой.

Кроме того, в селе Теребрено из-за сброса двух боеприпасов с дрона было повреждено одно частное домовладение. Другой беспилотник ВСУ атаковал село Репяховка. В результате осколки попали в автобус и три хозпостройки на территории сельхозпредприятия. Помимо этого, в селе Безымено Грайворонского городского округа в результате нескольких сбросов с беспилотника загорелся один частный дом. Гладков добавил, что пожар потушили.

13 июля в Белгородской области была запущена сирена ракетной опасности. Гладков сообщил местным жителям, что сирена ракетной опасности запущена на всей территории региона.

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      Кристина Есикова
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