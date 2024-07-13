Сирена ракетной опасности запущена в российском регионе

В Белгородской области запущена сирена ракетной опасности

В Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил местным жителям, что сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал в своем канале Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор Гладков заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино восемь человек были ранены. Он подчеркнул, что Шебекино подвергается обстрелу со стороны артиллерии третий день подряд.