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13:53, 13 июля 2024Россия

В Белгородской области сообщили о раненных после обстрела Шебекино

Гладков: при обстреле Шебекино оказались ранены восемь мирных жителей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Восемь человек ранены при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора Белгородской области, город Шебекино подвергается обстрелу со стороны ВСУ третий день подряд. По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь мирных жителей.

Так, в областную клиническую больницу доставили трех пострадавших: женщину с осколочными ранениями плеча и живота, вторую женщину с осколочными ранениями обеих ног, мужчину с открытой черепно-мозговой травмы, он в тяжелом состоянии. Еще одного мужчину с осколочным ранением правого предплечья бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода.

Кроме того, губернатор Гладков рассказал о еще трех пострадавших с осколочными ранениями рук и ног. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, горожан перевели на амбулаторное лечение. Восьмая пострадавшая получила касательное осколочное ранение правой голени, от госпитализации она отказалась.

В заключении Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела в пяти многоквартирных домах было повреждено остекление, в одном частном доме выбиты окна и посечен забор. Пострадали как минимум 16 автомобилей.

12 июля губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли из артиллерии село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Предварительно, пострадал охранник местного производственного предприятия.

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      Андрей Ставицкий
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