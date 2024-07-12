ВСУ обстреляли из артиллерии предприятие в российском регионе

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, предварительно, пострадал охранник местного производственного предприятия. «Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Он добавил, что на территории предприятия сгорела хозяйственная постройка и имеются повреждения на линии электропередачи. Помимо этого, прямым попаданием снаряда в одном частном доме разрушена крыша, выбиты окна и повреждены стены. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

Ранее стало известно, о падении беспилотника на пляж с отдыхающими в белгородском поселке Разумное. При падении дрон не взорвался. Пострадавших и разрушений нет. В сети также появилось видео с рухнувшим дроном. На кадрах видно лежащий возле шезлонгов дрон, состояние которого оценить невозможно из-за расстояния съемки.