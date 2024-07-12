Появилось видео с упавшим на российский пляж с отдыхающими беспилотником ВСУ

Mash опубликовал видео с упавшим на пляж в Белгородской области дроном ВСУ

В сети появилось видео с упавшим на пляж в Белгородской области беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись опубликовал Mash в Telegram.

На снятых одной из отдыхающих кадрах видно лежащий возле шезлонгов дрон, состояние которого оценить невозможно из-за расстояния. При этом в нескольких метрах от летательного аппарата ходят люди.

По информации издания, беспилотник атаковал курортный комплекс Riviera Wellness в белгородском поселке Разумное. При падении дрон не взорвался. Пострадавших и разрушений нет. Власти информацию о произошедшем пока не комментировали.

Ранее, 11 июля, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. В результате пострадали пятеро детей, которые в этот момент играли на площадке. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое. Помимо этого, стало известно, что раненый девятилетний мальчик десять минут провел в состоянии клинической смерти.