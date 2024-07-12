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11:36, 12 июля 2024Россия

Стало известно о падении беспилотника ВСУ на пляж с отдыхающими в российском регионе

Mash: беспилотник ВСУ упал на пляж курортного комплекса в Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал курортный комплекс Riviera Wellness в поселке Разумное Белгородской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, дрон рухнул на пляж с отдыхающими, но не взорвался. Пострадавших и разрушений нет. Власти информацию о произошедшем пока не комментировали.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков объявлял в Telegram о сигнале ракетной опасности, который продлился примерно с 11:20 до 11:35 по московскому времени. Тревога прозвучала в том числе в Белгородском районе, где расположен курортный комплекс.

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Ранее, 11 июля, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. В результате оказались ранены пятеро детей, которые в этот момент играли на площадке. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Также стало известно, что пострадавший девятилетний мальчик перенес клиническую смерть.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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