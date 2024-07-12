«На площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек». ВСУ атаковали с дрона двор многоэтажки в Шебекино. Пострадали дети

Гладков: пятеро детей пострадали при атаке дрона ВСУ во дворе дома в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с дрона город Шебекино в Белгородской области, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сброшенное взрывное устройство ранило пятерых детей во дворе жилого дома.

В городе Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Он уточнил, что двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу бригадами скорой помощи, еще троим врачи Шебенкинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь перед транспортировкой в областную клинику.

В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Захарова назвала атаку на Шебекино терактом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на Шебекино терактом.

Очередной теракт киевского режима. В Шебекино целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. Намеренный теракт против детей! Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат призвала немедленно подвергнуть украинские власти международному осуждению за атаки на мирное население.

Аппарат детского омбудсмена пообещал помочь пострадавшим в Шебекино

Аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой пообещал помочь пострадавшим в Шебекино детям.

Им уже оказывается квалифицированная медицинская помощь. При необходимости обязательно подключимся Мария Львова-Белова детский омбудсмен

Она уточнила, что находится на связи с уполномоченным по Белгородской области Галиной Пятых и пожелала детям скорейшего выздоровления.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область

ВСУ регулярно атакуют граничащую с Украиной Белгородскую область. За 11 июля шесть человек пострадали при массовом налете украинских дронов. В частности, около села Березовка беспилотник атаковал двигавшийся по дороге легковой автомобиль, ранения получили водитель и пассажир.

Также в течение дня были атакованы сразу четыре населенных пункта: села Муром, Вознесеновка, Ржевка и Безымено. Город Грайворон остался без света в результате налета беспилотников, при ударе были повреждены два автомобиля.

В результате дневного обстрела Шебекино различные ранения получили семь человек. При вечернем обстреле в городе повреждения получили 20 автомобилей, в нескольких квартирах выбиты окна. По словам Гладкова, в одном из коммерческих объектов произошло возгорание техники и гаражей. Общее число пострадавших за весь день при атаках на город достигло 12, уточнил губернатор.

Накануне стало известно, что ВСУ ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажке в Шебекино, которая располагается в двух кварталах от здания городской мэрии. Предположительно, снаряд угодил в несущую торцевую стену рядом с балконами. Одного человека спасти не удалось.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, власти делают все для защиты Белгородской области от ударов ВСУ, однако обеспечение безопасности региона занимает время. Для создания санитарной зоны, которая могла бы защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступательную операцию в граничащей с Белгородчиной Харьковской области.

