Захарова назвала намеренным терактом против детей атаку дрона в Шебекино

Захарова: атака дрона ВСУ в Шебекино является намеренным терактом против детей

Атака дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области, где пострадали пятеро детей, является намеренным терактом, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала в Telegram-канале.

Как отметила дипломат, целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. «Намеренный теракт против детей!» — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома. Пострадали пятеро детей. В момент атаки они находились на площадке. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу, назвал подробности глава российского региона Вячеслав Гладков.