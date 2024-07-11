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22:16, 11 июля 2024Россия

Захарова назвала намеренным терактом против детей атаку дрона в Шебекино

Захарова: атака дрона ВСУ в Шебекино является намеренным терактом против детей
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Атака дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области, где пострадали пятеро детей, является намеренным терактом, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала в Telegram-канале.

Как отметила дипломат, целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. «Намеренный теракт против детей!» — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома. Пострадали пятеро детей. В момент атаки они находились на площадке. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу, назвал подробности глава российского региона Вячеслав Гладков.

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      Марина Совина
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