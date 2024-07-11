Власти назвали число пострадавших при обстреле российского города

Губернатор Гладков: при обстреле Шебекино пострадали три мирных жителя

При обстреле белгородского города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, женщину доставляют в белгородскую больницу с поверхностным осколочным ранением головы. Еще двое мужчин получили осколочные ранения рук и ног.

«Кроме того, после дневного обстрела за медицинской помощью самостоятельно обратились еще двое мужчин — по оценке врачей состояние у пострадавших удовлетворительное», — написал чиновник.

Общее число пострадавших за весь день при атаках на город достигло 12, добавил глава области. Напомним, что в результате дневного обстрела Шебекино, различные ранения получили семь человек.

В результате вечернего обстрела в городе повреждения получили 20 автомобилей, в нескольких квартирах выбиты окна. По словам Гладкова, в одном из коммерческих объектов произошло возгорание техники и гаражей.

В этот же день шесть человек пострадали при массовом налете украинских дронов на Белгородскую область. В частности, около села Березовка беспилотник атаковал двигавшийся по дороге легковой автомобиль, ранения получили водитель и пассажир.