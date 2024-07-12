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10:58, 12 июля 2024Россия

Появились свежие данные о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Шебекино детей

Раненный при атаке ВСУ на Шебекино ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Один из детей, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекино 11 июля, находится в крайне тяжелом состоянии. Свежие данные о состоянии пострадавших сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

По его словам, врачи сейчас борются за жизнь ребенка. «Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения», — сказал помощник главы Минздрава.

Он добавил, что еще одного раненого ребенка в сопровождении врачей направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Состояние еще троих пострадавших опасения не вызывает, подчеркнул Кузнецов.

Ранее стало известно, что раненый при обстреле Шебекино девятилетний мальчик десять минут провел в состоянии клинической смерти. По оценке врачей, выживет ли школьник, покажут ближайшие сутки.

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О том, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, 11 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали пятеро детей, которые в этот момент играли на площадке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее терактом.

ЖЗЛ
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