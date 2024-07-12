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10:47, 12 июля 2024Россия

Раненный при атаке ВСУ на Шебекино девятилетний мальчик перенес клиническую смерть

Mash: раненный при атаке ВСУ на Шебекино ребенок перенес клиническую смерть

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Белгородской области девятилетний мальчик, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекино 11 июля, около десяти минут провел в состоянии клинической смерти. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, ребенка с тяжелыми ранениями доставили в реанимацию, где он впал в клиническую смерть на операционном столе, однако врачам удалось ему помочь. По словам медиков, выживет ли школьник, покажут ближайшие сутки.

Ранее о том, что один из раненых при обстреле Шебекино детей находится в реанимации, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, состояние двух пострадавших несовершеннолетних оценивается как тяжелое.

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11 июля беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Пострадали пятеро детей, которые в этот момент играли на площадке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее терактом.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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