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07:31, 12 июля 2024Россия

Власти рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ по Шебекино детей

Губернатор Гладков: один ребенок, раненный при ударе ВСУ, находится в реанимации

Фото: Pixabay

Один ребенок, раненный при ударе Вооруженных сил Украины по детской площадке в Шебекино Белгородской области, находится в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам представителя власти, двое детей остаются в тяжелом состоянии. Гладков добавил, что одного из пострадавших доставят на лечение в Москву, а если будет необходимость, то в столицу отправят всех раненных.

Всего за сутки, по словам губернатора, в регионе были ранены 30 человек, одного из пострадавших спасти не удалось.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, власти делают все для защиты Белгородской области от ударов ВСУ, однако обеспечение безопасности региона занимает время.

Для создания санитарной зоны, которая могла бы защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступательную операцию в граничащей с Белгородчиной Харьковской области.

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      Марк Леонов
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