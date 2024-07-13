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11:38, 13 июля 2024Россия

Неизвестные устроили драку со стрельбой у клуба в Приморье

Неизвестные устроили драку со стрельбой у клуба Андреевки в Приморском крае

Кадр: Telegram-канал Baza

Неизвестные устроили драку со стрельбой у клуба в селе Андреевка в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ночь на субботу, 13 июля, у местного клуба «Пазл» собралась толпа разгневанных мужчин. Отмечается, что они стали кричать про месть за какого-то брата. Администрация заведения при этом указала, что мужчины были огорчены отказом пустить их в клуб бесплатно.

Во время перепалки с охраной из толпы начали доноситься выстрелы в воздух. Позднее мужчины напали с кулаками на охранников, которым пришлось отступать, и начали громить клуб. После этого злоумышленники скрылись.

Ранее сообщалось, что в городе Артем в Приморском крае 20-летний уроженец Узбекистана повздорил с соседями и оскорбил русских фразой «надо вас в очко». Пока агрессора искали сотрудники правоохранительных органов, за проступок его наказали другие мигранты.

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      Алевтина Запольская
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