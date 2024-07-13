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13:52, 13 июля 2024Мир

В России ответили на обвинения Австралии в шпионаже

Сенатор Карасин: в Австралии тема российского шпионажа всегда была надуманной

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия будет учитывать обвинения Австралии в шпионаже в отношениях двух стран, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

«Для Австралии тема советского и российского шпионажа всегда была очень какой-то больной, надуманной темой для того, чтобы специально портить отношения с нашей родиной. Это было и раньше. Сейчас это, видимо, становится опять модным», — рассказал Карасин.

По словам сенатора, подобные заявления направлены на то, чтобы внести свою лепту в картину вражды Запада с Россией.

Мы будем учитывать это в отношениях, естественно, но придавать значения этим заявлениям не стоит

Григорий Карасинпредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе попросил Москву не вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств и не оказывать помощь двум россиянам, арестованным по подозрению в шпионаже. По словам Альбанезе, Россия не заслуживает доверия и не уважает международное право.

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